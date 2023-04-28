Жилетку сооснователя группы «Король и Шут» Андрея Князева украли с выставки в Москве

В Москве с выставки, посвященной легендарной панк-рок группе «Король и Шут» украли один из экспонатов. Неизвестный забрал с собой жилетку солиста и сооснователя коллектива Андрея Князева. Об этом сообщили в ИА REGNUM.

По данным источника, предмет гардероба музыканта был представлен на выставке «Панк-культура. Король и Шут». Сотрудники заметили пропажу вечером 27 апреля и обратились в полицию.

«Неизвестный украл жилетку одного из музыкантов группы «Король и Шут», которая была частью выставки», – отмечает источник.

Подробности инцидента не сообщаются, размер ущерба пока тоже не установлен. По факту произошедшего начали проверку.

Напомним, что выставка работает с марта в Центре современного искусства «Винзавод». Посетители могут увидеть сценические костюмы солистов, рукописи песен и редкие записи группы «Король и Шут».

Ранее мы писали о том, от чего умер лидер группы Михаил Горшенев. В июле этого года исполнится десять лет со дня смерти эпатажного музыканта, которого называли Горшком. О его жизни и смерти читайте в нашем материале.

Недавно также вышло интервью с актерами, которые исполняли роли солистов группы в сериале «Король и Шут». Актер Константин Плотников рассказал о работе дворником и отзывах от поклонников, которые отмечали, как сильно он похож на Горшка.