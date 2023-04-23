«Всё было пропитано смертью»: от чего умер Михаил Горшенев

В июле этого года исполнится десять лет со дня смерти лидера группы «Король и шут» Михаила Горшенева. Пресса уже пестрит публикациями о жизни и смерти эпатажного музыканта.

Любопытные факты из биографии Горшенева-Горшка и его откровенные высказывания о себе и о первой супруге Анфисе приводит StarHit.

Горшок рано пристрастился к запрещенным препаратам. Они давали ему необходимое для творчества чувство раскрепощенности. Огромная, фанатично преданная и требовательная аудитория ждала от своего кумира все новых выплесков энергии. Ему становились нужны более сильные наркотики. В какой-то момент король панк-рока осознал, что балансирует на краю гибели.

«Все, что нас с женой тогда окружало, было пропитано смертью… Несколько раз я начинал всерьез изо всех сил её (Анфису -ред.) душить. Странно, что так и не додушил до конца. Она бросалась на меня и ногтями до мяса раздирала мне лицо».

Когда Анфиса умерла – как сообщалось, от цирроза печени, Горшок несколько раз пытался покончить с собой. В общей сложности он пережил восемь клинических смертей.

В 2005 году Горшенев встретил Ольгу, которая, как он верил, должна была стать его спасительницей. Увы, ни свадьба, ни рождение дочери, ни любовь и забота молодой супруги уже не могли остановить разрушение организма.

«Если бы я с самого начала знал, что такое героин, никогда бы не притронулся…Героин — это жуть, которую нельзя передать словами».