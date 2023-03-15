Звезда сериала «Король и Шут» Константин Плотников рассказал о работе дворником и негативе

Сериал «Король и Шут» стал настоящим хитом этой весны. По словам зрителей, актеры прекрасно перевоплотились в легендарных музыкантов, но без критики не обошлось. Исполнители главных ролей Влад Коноплев и Константин Плотников стали гостями драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Они рассказали о своей жизни и отношении к гневным комментариям.

Многие поклонники культовой панк-группы пишут, что в сериале есть несостыковки, из-за которых у них сложились противоречивые мнения. Но актеры говорят, что создатели не стремились показать реальную историю. По их словам, это панк-сказка.

«Невозможно было полностью идти по истории группы. Нужно понимать, что это пропущено через призму режиссера, всей команды. Это же не документальное кино», – объясняют Константин и Влад.

Актеры признаются, что стараются не реагировать на гневные комментарии. Исполнитель роли Горшка – Константин Плотников даже не следит за отзывами.

«Я не захожу и не читаю ничего принципиально. Есть пара друзей детства, которые сказали: «Слушай, Костян, вот там про тебя пишут, не слушай». Я думаю: «Блин, я до того, как ты сказал, даже и не знал об этом», – делится знаменитость.

Влад, который сыграл Князя, иногда читает о себе в соцсетях, но говорит, что уже завязал. Актер уверен, что в этом нет смысла, ведь у каждого человека есть свое мнение.