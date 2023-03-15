Звезда сериала «Король и Шут» Константин Плотников рассказал о работе дворником и негативе
Фото: Предоставлено пресс-службой «Авторадио»
Сериал «Король и Шут» стал настоящим хитом этой весны. По словам зрителей, актеры прекрасно перевоплотились в легендарных музыкантов, но без критики не обошлось. Исполнители главных ролей Влад Коноплев и Константин Плотников стали гостями драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Они рассказали о своей жизни и отношении к гневным комментариям.
Многие поклонники культовой панк-группы пишут, что в сериале есть несостыковки, из-за которых у них сложились противоречивые мнения. Но актеры говорят, что создатели не стремились показать реальную историю. По их словам, это панк-сказка.
«Невозможно было полностью идти по истории группы. Нужно понимать, что это пропущено через призму режиссера, всей команды. Это же не документальное кино», – объясняют Константин и Влад.
Актеры признаются, что стараются не реагировать на гневные комментарии. Исполнитель роли Горшка – Константин Плотников даже не следит за отзывами.
«Я не захожу и не читаю ничего принципиально. Есть пара друзей детства, которые сказали: «Слушай, Костян, вот там про тебя пишут, не слушай». Я думаю: «Блин, я до того, как ты сказал, даже и не знал об этом», – делится знаменитость.
Влад, который сыграл Князя, иногда читает о себе в соцсетях, но говорит, что уже завязал. Актер уверен, что в этом нет смысла, ведь у каждого человека есть свое мнение.
Фото: Предоставлено пресс-службой «Авторадио»
«Не то, чтобы я вижу много хейта, но просто есть фанаты, которые, как сказал мне Андрей Князев, считают, что они знают больше всех. Больше, чем Князь, больше, чем Горшок. Больше вообще, чем все создатели этой группы. Смотришь на это и думаешь: «Ну, чуваки, вы действительно ничего не знаете, просто думаете, что знаете», – рассуждает Коноплев.
Многие зрители удивились, когда узнали, что исполнители главных ролей на самом деле простые парни. Константин работает дворником, а Влад учился на юриста, но работал курьером, пока не стал актером.
«Я около трех лет уже работаю дворником, может и больше. А когда учился в академии работал уборщиком, потому что надо было выживать. Моя жена со мной познакомилась как с дворником», – поделился Плотников.
Ведущие шоу на «Авторадио» поинтересовались у артиста, действительно ли ему повысили зарплату именно после премьеры сериала.
«Нет, это совершенно не связанные вещи. Каким-то образом закинули эту новость в Интернет», – ответил звезда.
А Влад рассказал о том, как работал курьером. Молодой человек развозил сусальное золото для церкви.
«На Павелецкой был офис, откуда забирал сусальное золото и развозил по всей Москве по храмам. И потом уже я поступил учиться на актера», – вспоминает артист.
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