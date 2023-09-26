Жену блогера-сыроеда Лютого признали виновной в смерти их месячного сына

Мать умершего от истощения месячного мальчика обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию и оставлении несовершеннолетнего в опасности. Отцом скончавшегося ребенка является блогер-сыроед Максим Лютый. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Супругу сыроеда приговорили к двум годам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Женщина признала вину, но, несмотря на это, она отказалась объяснить свой поступок во время судебного заседания.

Выяснилось, что жена сыроеда никак не препятствовала действиям мужа в отношении малыша и сама могла жестоко обращаться с новорожденным мальчиком. Отца ребенка отправили в изолятор.

Младенец ушел из жизни весной этого года. Причинами смерти стали истощение и пневмония. По версии следствия, отец запрещал матери кормить малыша, поскольку хотел вырастить «праноеда» – человека, питающегося энергией солнца. Однако, как утверждают другие арестанты, мужчина в тайне ото всех ест мясо.

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