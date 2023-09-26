Воспитатель и охранник даже не заметили: двухлетний ребенок сбежал из детского сада

В Екатеринбурге двухлетний ребенок сбежал из детского сада, и никто его даже не остановил. Как стало известно, ни воспитательница, ни охранник даже не заметили, что малыш пропал. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на свердловскую прокуратуру.

Мама мальчика рассказала, что ее сын вышел на пределы дошкольного учреждения без каких-либо проблем. Нашел его охранник соседнего детсада. Он привел ребенка назад. Без присмотра взрослых он не пострадал.

После случившегося сотрудники прокуратуры начали проверять учреждение и воспитателей, которые там работают. Все обстоятельства выясняются.

Ранее персонал детского сада в Ленобласти обвинили в халатности из-за того, что они проигнорировали травму ребенка. Несовершеннолетний переломал стопу в нескольких местах во время драки, но не получил никакой помощи. Кроме того, сотрудники даже не сообщили о произошедшем матери пострадавшего. Она узнала обо всем, когда ей вечером вынесли сына на руках, так как он не мог сам ходить.