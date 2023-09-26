Блогер-сыроед довел ребенка до голодной смерти, а себе припрятал запасы с тушенкой

Блогер-сыроед, сын которого умер от истощения, начал есть мясо в СИЗО. На глазах у остальных мужчина продолжает отказываться от животных продуктов, а в тайне имеет запасы макарон с тушенкой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Весной этого года умер месячный ребенок сыроеда Максима Лютого. Малыш появился на свет в домашних условиях. Следователи убеждены, что мужчина запрещал жене кормить мальчика в надежде вырастить «праноеда» – человека, который питается солнечной энергией.

Младенец скончался от истощения, после чего против его матери возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Женщину отправили под домашний арест, а ее супруга-блогера посадили в изолятор.

Теперь Максим Лютый находится в СИЗО. Как утверждают другие арестанты, он ест мясо, но при всех делает вид, что питается одними фруктами из передачек или заказов во ФСИН-маркетплейсе.

Ранее мы писали, что тренер Гном Гномыча Ангелина Кальницкая потеряла удостоверение мастера спорта и аттестат об образовании. Теперь карьера фигуристки под угрозой.