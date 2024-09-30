В Подмосковье 57-летнюю женщину убило деревом во время сильного ветра. Об этом сообщает mk.ru.

27 сентября женщина с сестрой и ее мужем отправилась в лес собирать клюкву. Внезапно начался сильный ветер, который повалил деревья. Родственницы попали под завал. Спасатели смогли вытащить одну из них, а вторая скончалась на месте. Причина смерти будет установлена после экспертизы.

Ранее пенсионерки устроили стрельбу из-за грибов и ягод в лесу. Женщина, которой на вид 65-70 лет, достала пистолет и 4 раза выстрелила в сторону оппонентки. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жительница Калининграда напала на пожилую мать с ножом в канун ее дня рождения.