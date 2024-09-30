Жительница Калининграда проткнула пожилой матери легкие ножом в канун ее дня рождения

В Калининграде пенсионерка оказалась в больнице в день своего рождения из-за нападения собственной дочери. Об этом пишет «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Уточняется, что ЧП произошло в ночь на 29 сентября в доме на улице Машиностроителей, когда там находились пожилые супруги и их взрослая дочь. По неустановленной причине та накинулась с ножом на родительницу, которой 29 сентября исполнялось 68 лет. Нападавшая нанесла два удара родительнице в грудь, проткнув левое и правое легкие.

Муж пострадавшей, ставший очевидцем нападения, сразу вызвал скорую, однако медикам не сразу удалось попасть в квартиру. Они были вынуждены вызывать спасателей, поскольку дверь в жилище никто не открывал.

К тому времени на место также прибыли сотрудники полиции, которые зашли внутрь и обнаружили пугающую картину — истекающая кровью женщина лежала на диване, а рядом находились ее шокированный супруг и дочь, которая выглядела абсолютно спокойной и лишь советовала одеть мать потеплее, поскольку опасалась, что она может замерзнуть.

Потерпевшую, которая была уверена, что наследница с кем-то ее перепутала, доставили в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое, нападавшую также доставили в медучреждение для определения ее психического состояния.

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