В Ленобласти пенсионерки устроили стрельбу из-за грибов и ягод в лесу. Об этом сообщает 78.ru.

В полицию обратилась 74-летняя женщина и сообщила о нападении незнакомки. Пенсионерки отправились собирать ягоды и грибы в лесной массив в районе поселка Западная Лица. Местные жительницы не поделили место. Во время ссоры женщина, которой на вид 65-70 лет, достала пистолет и 4 раза выстрелила в сторону заявительницы. 3 пули попали в бедренную кость левой ноги. Потерпевшей потребовалась медицинская помощь.

Как утверждает источник, стрелявшую уже нашли и допросили. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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