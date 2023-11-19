Женщину насмерть придавило крышей после урагана в барнаульском поселке

В результате сильного урагана в Барнауле появились жертвы. В поселке Центральном погибла женщина — ее ударила крыша собственного дома.

Трагедия случилась на улице Лунной. Как сообщают источники «МК на Алтае», женщину ударила сорвавшаяся крыша ее дома. Она получила смертельные травмы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю, еще два человека в регионе травмированы в результате урагана.

Напомним, 19 ноября на города Сибири обрушился мощный ураган. В Барнауле сорванные ветром деревья упали на припаркованные машины, также с некоторых зданий «унесло» крыши.

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