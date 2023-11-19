«Настоящий апокалипсис»: мощный ураган прошелся по городам Алтайского края
Ураган сорвал крыши домов и снес остановки в городах Алтайского края.
© Фото: Екатерина Шахова
Штормовая погода накрыла несколько сибирских регионов. Особенно «досталось» городам Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Подробностями произошедшего поделилась в разговоре с сайтом «Страсти» жительница Барнаула Татьяна Рудакова.
По словам женщины, ветер серьезно разбушевался ночью. Утром, когда горожане проснулись, то не поверили своим глазам: на машины упали вырванные с корнем деревья, со зданий осыпалась кирпичная кладка, перевернулись остановки, с некоторых домов снесло крыши.
«Я пришла утром на работу и увидела, что у небольшого магазина рядом «улетела» крыша. Осталось только ее основание», — рассказывает женщина.
Также в районе дома на улице Власихинской, 65а в Барнауле ветер перевернул грузовик и прицеп, сломал контейнеры для мусора. В многоэтажке на проспекте Красноармейском, 81 снесло кирпичную кладку.
Помимо этого, очевидцы сообщают, что на припаркованные машины в центре города упала крыша. В алтайском райцентре сорвало крышу со здания поликлиники. А в Бийске снесло купол храма.
Местные жители говорят, что в городе происходит «настоящий апокалипсис».
Диспетчеры зафиксировали в Барнауле более 50 происшествий. В основном — это падение деревьев на проезжую часть, срыв крыш или нарушение конструкций остановочных павильонов.
Ветер разбушевался и в соседних регионах Сибири. Не обошлось без перевернутых деревьев и крыш в Кемеровской, Новокузнецкой, Омской областях. Из-за непогоды возникли проблемы с отоплением и электричеством в домах. В Алтайском крае задержали 16 электричек и два пассажирских поезда, было приостановлено движение трамваев.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю отметили, что стихия будет бушевать еще два часа, скорость ветра достигнет 35 метров в секунду. После регион накроют дожди, снег и похолодание.