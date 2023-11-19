«Настоящий апокалипсис»: мощный ураган прошелся по городам Алтайского края

Штормовая погода накрыла несколько сибирских регионов. Особенно «досталось» городам Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Подробностями произошедшего поделилась в разговоре с сайтом «Страсти» жительница Барнаула Татьяна Рудакова.

По словам женщины, ветер серьезно разбушевался ночью. Утром, когда горожане проснулись, то не поверили своим глазам: на машины упали вырванные с корнем деревья, со зданий осыпалась кирпичная кладка, перевернулись остановки, с некоторых домов снесло крыши.

«Я пришла утром на работу и увидела, что у небольшого магазина рядом «улетела» крыша. Осталось только ее основание», — рассказывает женщина.

Также в районе дома на улице Власихинской, 65а в Барнауле ветер перевернул грузовик и прицеп, сломал контейнеры для мусора. В многоэтажке на проспекте Красноармейском, 81 снесло кирпичную кладку.