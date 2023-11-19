Получила серьезные травмы: сорванная ветром вывеска придавила женщину

Жительница Новокузнецка получила серьезные травмы из-за непогоды. Ураганный ветер сорвал вывеску с одного из местных ТЦ и обрушил ее на женщину. В результате падения конструкции горожанка получила травмы, пишет Telegram-канал Redovka.

В момент урагана, во власти которого оказались многие сибирские города, женщина проходила возле торгового центра. Тогда же штормовой ветер сорвал со здания вывеску и понес ее в сторону ничего не подозревающей жительницы Новокузнецка. В итоге конструкция рухнула на горожанку и погребла ее под собой.

Очевидцы тут же отреагировали на случившееся и достали женщину из-под баннера. По предварительным данным, пострадавшая сибирячка получила серьезные травмы. На место случившегося была вызвана скорая помощь.

Ранее сообщалось, что мощный ураган прошелся по городам Алтайского края. Штормовой ветер срывал крыши с домов и сносил остановки.