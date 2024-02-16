Женщину госпитализировали с травмой головы из-за отлетевшего колеса автобуса

В Ленобласти женщина попала в больницу с травмой головы из-за отлетевшего колеса автобуса. Пациентке требуется помощь нейрохирурга. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным источника, инцидент произошел в Выборгском районе. Днем стало известно о том, что женщина 1992 года рождения была госпитализирована в медицинское учреждения.

«Установлено, что около дома 23 по Выборгскому шоссе в женщину попало колесо от автобуса», — говорится в сообщении.

У петербурженки зафиксировали очаговую травму головного мозга и кровоизлияние. Она находится в состоянии средней степени тяжести. Она находится в отделении нейрохирургии.

Отмечается, что на данный момент проводится проверка. Детали инцидента выясняются.

Ранее мы писали о том, что трое недовольных пассажиров напали на водителя автобуса в Красносельском районе Санкт-Петербурга. После избиения им удалось скрыться. Пострадавший мужчина обратился за помощью в полицию.

Также стало известно, что в Южно-Сахалинске девятилетнюю девочку высадили из автобуса посреди трассы в мороз. Ребенок был один в салоне, когда водитель неожиданно решил не доезжать до нужной ей остановки.