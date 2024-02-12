«Ты чего закрываешь, мы еще не вышли»: недовольные пассажиры избили водителя автобуса

Трое недовольных пассажиров напали на водителя автобуса в Красносельском районе Санкт-Петербурга. После избиения им удалось скрыться. Пострадавший мужчина обратился за помощью в полицию, передает 78.ru.

Инцидент произошел на остановке у проспекта Маршала Жукова. Водитель общественного транспорта не заметил пассажиров, которые планировали выйти, и закрыл дверь.

«Ты чего закрываешь, мы еще не вышли!» — возмутились из глубины салона.

После он открыл двери и собирался выйти сам, чтобы удостовериться, все ли в порядке. В этот момент на него напали трое мужчин. Водитель считает, что они были в состоянии алкогольного опьянения. Хулиганы побили его и едва не разбили дверь автобуса.

Покончив с «расправой», неизвестные поспешно удалились. Пострадавший некоторое время не мог самостоятельно вызвать полицию, так как находился в шоке от случившегося.

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