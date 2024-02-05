В Южно-Сахалинске 9-летнюю девочку высадили из автобуса посреди трассы в мороз

В Южно-Сахалинске девятилетнюю девочку высадили из автобуса посреди трассы в мороз. Ребенок был один в салоне, когда водитель неожиданно решил не доезжать до нужной ей остановки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин – Точка отсчета».

По данным источника, 5 февраля школьница села на общественный транспорт, чтобы добраться от дворца детского творчества до своего дома в Хомутово. В какой-то момент все пассажиры покинули автобус, и несовершеннолетняя осталась одна. Тогда водитель вдруг принял решение не заканчивать маршрут. Он заявил, что в нужную девочке сторону не поедет и попросил ее выйти.

Как отметили на канале, ребенку пришлось покинуть автобус, когда тот остановился буквально посреди заснеженной трассы. Там, по словам матери девочки, не ходит общественный транспорт и даже нет тротуаров для пешеходов.

«Город плохо расчищен, утром очень холодно, в таких условиях высадка ребенка не на остановке — прямая угроза жизни моей дочери», - заявила мама школьницы.

После случившегося была начала проверка. В прокуратуре Сахалинской области, по данным РЕН ТВ, отметили, что по ее результатам будут приняты меры реагирования.

Ранее в Нижнем Новгороде девятилетнего школьника выгнали из трамвая за неоплаченный проезд.