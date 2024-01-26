Женщине пришлось рожать на обочине в зимний шторм

В США родила ребенка посреди снежной бури в тауншипе Спарта, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает телеканал ABC7 NY.

По данным источника, вечером 15 января Стефани ехала с супругом Тайлером в автомобиле, когда у нее начались роды. Они остановились на обочине во время зимнего шторма и позвонили в полицию, чтобы им оказали помощь. Сотрудники правоохранительных органов отреагировали в течение минуты после обращения.

Прибывший к супругам офицер Кристофер Ботта убедился, что пуповина не обвивает шею ребенка, после чего помог принять роды. Вскоре на свет родилась девочка, которую Стефани передала правоохранителю. Через некоторое время на место также приехали сотрудники службы экстренного реагирования, которые оказали помощь новоиспеченной матери и ее ребенку. Младенца и ее мать завернули в одеяла и доставили в медицинский центр в городе Морристаун.

В настоящий момент Стефани и новорожденная чувствуют себя хорошо.

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