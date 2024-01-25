Опубликовано 25 января 2024, 16:17
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Российский подросток пырнул ножом мужчину около выхода из метро
Десятиклассник ударил ножом мужчину возле выхода из метро в Москве.
© Freepik
В Москве школьник вступил в конфликт с мужчиной в метро и пырнул его ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, ЧП произошло накануне вечером рядом со входом на станцию метро «Нагатинская». После словесной перепалки 16-летний москвич ударил 42-летнего оппонента ножом в область живота.
Пострадавшего доставили в больницу. Вскоре сотрудники полиции задержали юношу. Выяснилось, что ранее подросток состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
Другие детали ЧП в настоящий момент неизвестны.
Ранее сообщалось, что жительница Москвы получила химические ожоги во время конфликта с соседями.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге сверстники выстрелили в лицо 18-летнему юноше и отобрали куртку.
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