В Индии умер ребенок, которого родители лечили от рака погружением в реку

В Индии произошла нелепая и трагическая история с попыткой излечить ребенка от рака. Об этом сообщает mk.ru.

У пятилетнего мальчика диагностировали рак крови. Сообщается, что врачи в Харидваре отказались от попыток спасти ребенка. Именно это побудило семью прибегнуть к более отчаянным мерам.

В полиции сообщили, что родители в попытке излечить ребенка погрузили его в священную реку Ганг, однако это привело к трагическим последствиям. В результате ребенка вытащили из воды и доставили в больницу, где врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Все члены семьи были задержаны для допроса, сообщили правоохранители.

«Похоже, что они привезли мальчика сюда, потому что верили, что омовение в Ганге вылечит его», — объяснил начальник городской полиции Харидвара Свантантра Кумар.

Отметим, что река Ганг действительно считается в Индии священной. Верующие купаются в реке и считают ее воплощением всех священных вод. Существует мнение о том, что река обладает духовными свойствами, способными смыть грех и поглотить нечистоту.

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