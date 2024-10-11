Опубликовано 11 октября 2024, 11:151 мин.
Женщине оторвало руку в результате атаки злобной собаки
В Австралии женщине оторвало руку в результате нападения злобной собаки.
© Freepik
В Северном Квинсленде в Австралии женщине оторвало руку в результате атаки собаки. Об этом пишет издание The Guardian.
По данным источника, женщину госпитализировали после того, как ее руку оторвало злобное животное. Уточняется, что собака растерзала австралийку в доме на Лонерган-стрит в Гарбутте, пригороде Таунсвилла.
Сотрудники полиции попытались усмирить собаку, однако безуспешно, вследствие чего ее усыпили на месте ЧП. В настоящий момент расследование нападения продолжается.
Ранее мы писали, что в Омске воспитанники детского сада жестоко искусали трехлетнюю девочку.
Также сообщалось, что в Башкирии лиса напала на двух пенсионерок и искусала их.