Женщине оторвало руку в результате атаки злобной собаки

В Северном Квинсленде в Австралии женщине оторвало руку в результате атаки собаки. Об этом пишет издание The Guardian.

По данным источника, женщину госпитализировали после того, как ее руку оторвало злобное животное. Уточняется, что собака растерзала австралийку в доме на Лонерган-стрит в Гарбутте, пригороде Таунсвилла.

Сотрудники полиции попытались усмирить собаку, однако безуспешно, вследствие чего ее усыпили на месте ЧП. В настоящий момент расследование нападения продолжается.

Ранее мы писали, что в Омске воспитанники детского сада жестоко искусали трехлетнюю девочку.

Также сообщалось, что в Башкирии лиса напала на двух пенсионерок и искусала их.