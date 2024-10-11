Следы на животе, спине, руках: в детском саду жестоко искусали трехлетнюю девочку

В Омске воспитанники детского сада жестоко покусали 3-летнюю девочку. Делом занимается региональная прокуратура.

Как пишет Telegram-канал Mash Siberia, осмотревшие малышку медики обнаружили следы укусов на животе, спине, руках и одной ноге.

По предварительным данным, расправа могла произойти, так как дети остались без присмотра работников детского сада. Как выяснилось, малышей оставляли одних систематически.

Родители искусанного ребенка обратились в полицию. По факту произошедшего прокуратура начала проверку. Руководство детского сада также пообещало разобраться в случившемся и наказать виновных.

Ранее в Абакане мужчина украл чужого ребенка из детского сада, обманув охранника на входе. Несовершеннолетний узнал незнакомца и беспрепятственно ушел с ним.