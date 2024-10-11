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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 11 октября 2024, 09:55
1 мин.

Следы на животе, спине, руках: в детском саду жестоко искусали трехлетнюю девочку

В Омске воспитанники детского сада жестоко искусали трехлетнюю девочку.
Следы на животе, спине, руках: в детском саду жестоко искусали трехлетнюю девочку

© Freepik

В Омске воспитанники детского сада жестоко покусали 3-летнюю девочку. Делом занимается региональная прокуратура.

Как пишет Telegram-канал Mash Siberia, осмотревшие малышку медики обнаружили следы укусов на животе, спине, руках и одной ноге.

По предварительным данным, расправа могла произойти, так как дети остались без присмотра работников детского сада. Как выяснилось, малышей оставляли одних систематически.

Родители искусанного ребенка обратились в полицию. По факту произошедшего прокуратура начала проверку. Руководство детского сада также пообещало разобраться в случившемся и наказать виновных.

Ранее в Абакане мужчина украл чужого ребенка из детского сада, обманув охранника на входе. Несовершеннолетний узнал незнакомца и беспрепятственно ушел с ним.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash Siberia
Автор:Анна Воробьева
Теги:
детский сад
дети
происшествия