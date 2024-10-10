Лиса напала на двух российских пенсионерок и искусала их

Лиса атаковала двух пенсионерок Кусимовский Рудник в Абзелиловском районе Башкирии. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Животное накинулось сначала на 87-летнюю пенсионерку, которая сидела на скамейке рядом с домом. На помощь бросилась 65-летняя прохожая, но лиса атаковала и ее. Сосед услышал крики – он предпринял попытки прогнать хищницу шумом и метлой, однако это не принесло результата. Лисицу смогли схватить спасателям, те передали ее ветеринарам на обследование.

Информация о состоянии пенсионерок в настоящий момент отсутствует.

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