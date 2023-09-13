Женщина зарезала мужа и пырнула ножом старшего сына на глазах у семилетнего ребенка

В Ленинградской области подросток рассказал о том, как мать зарезала отца и ударила его ножом на глазах у семилетнего ребенка. Он обратился к правоохранителям. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло утром 13 сентября в доме на улице Куприна в Гатчине. 15-летний житель позвонил в полицию и рассказал страшную историю. По словам школьника, мать пырнула его ножом и зарезала его 52-летнего отца.

«В этот момент в квартире был семилетний ребенок женщины, он не пострадал», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы. На данный момент выясняются все подробности случившегося. По информации источника, у женщины могут быть проблемы с психикой.

Похожая ситуация произошла в Подмосковье. Там житель расправился с женой на глазах у несовершеннолетней дочери. В одном из частных домов 44-летний глава семейства нанес два ножевых ранения 43-летней супруге. Повреждения, полученные в ходе конфликта, оказались смертельными.

Ранее мы писали о том, как на Кубани женщина посадила сыновей в клетку за плохое поведение. По словам матери, сыновья баловались в машине, из-за чего она и решила пересадить их в прицеп к собаке.