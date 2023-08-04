Глава семейства зарезал жену из ревности на глазах у несовершеннолетней дочери

Жителя подмосковного Дмитрова задержали по подозрению в убийстве жены. Глава семейства расправился с женой на глазах у несовершеннолетней дочери. В обстоятельствах преступления разбираются сотрудники Следственного комитета России, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Бытовая ссора, закончившаяся трагедией, произошла в минувшую среду, 2 августа. В одном из частных домов 44-летний глава семейства нанес два ножевых ранения 43-летней супруге. Повреждения, полученные в ходе конфликта, оказались смертельными. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. За убийством матери наблюдала ее несовершеннолетняя дочь. Именно ребенок сообщил о случившемся экстренным службам.

Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Для выяснения подробностей убийства жительницы Подмосковья будет назначен ряд экспертиз, в том числе психиатрическая, которая позволит установить: был ли ее супруг вменяем в момент совершения преступления. При избрании меры пресечения подозреваемому следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Ранее подобный случай произошел в Челябинске, где больной шизофренией мужчина зарезал беременную возлюбленную на глазах у ребенка. В скором времени злоумышленник предстанет перед судом.