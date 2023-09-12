На Кубани женщина посадила сыновей в клетку за плохое поведение

На Кубани женщина наказала своих детей за плохое поведение, посадив их в клетку. По словам матери, сыновья баловались в машине, из-за чего она и решила пересадить их в прицеп к собаке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Случайные свидетели происходящего сначала посчитали, что детей похитили, и сразу обратились к полицейским. Стражи правопорядка остановили автомобиль, который двигался по дороге Тимашевск-Гречаная.

После этого на мать мальчиков составили протокол за нарушение правил перевозки детей, а данные семьи передали в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних).

Ранее мы писали, что тренер 16-летней Алины Горбачевой озвучила причину побега фигуристки. Софья Федченко винит себя во всем случившемся. По ее словам, девочка решила сбежать, когда узнала о возможном переезде к родным. Дело в том, что с 12 лет Алину воспитывает тренер, спортсменка даже живет в квартире Федченко.