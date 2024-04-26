Женщина впала в кому и умерла после подтяжки лица

Во Владивостоке умерла женщина, впавшая в кому после операции по подтяжке лица. Об этом сообщает РИА Новости.

Во Владивостоке 58-летняя женщина сделала круговую подтяжку и впала в кому из-за анафилактического шока. По данным СМИ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В конце апреля стало известно о смерти пациентки: врачи не смогли спасти ее жизнь.

«Вчера женщина умерла. По результатам вскрытия будет назначена комиссионная экспертиза», — сообщает источник.

Также инсайдер уточнил, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области девушка родила третьего ребенка и умерла из-за потери крови. Смерть пациентки наступила 2 недели назад. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что в Санкт-Петербурге умерла 20-летняя студентка, госпитализированная из университета в день рождения. Девушка получила травму головы во время сдачи спортивных нормативов.