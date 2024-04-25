В Санкт-Петербурге умерла 20-летняя студентка, госпитализированная из университета в день рождения

В Санкт-Петербурге умерла 20-летняя студентка, которую госпитализировали из вуза в ее день рождения. 17 апреля она сдавала нормативы и ударилась головой при выполнении упражнения, после чего девушке стало плохо.

Подробности приводит «Фонтанка».

Друзья умершей скорбят в соцсетях. Смерть студентки подтвердила ее мать.

Женщина сообщила, что 17 апреля дочь сдавала нормативы, спортивное мероприятие анонсировали в университете. В тот день у нее был день рождения.

Около 16 часов девушку госпитализировали – ее забрали прямо из вуза. Издание узнало, что при выполнении упражнения студентка ударилась головой. После этого она почувствовала себя плохо.

До самой смерти студентка была в коме. 23 апреля врачи больницы сообщили матери о смерти пациентки.

Об умершей известно, что она была энергичной, разносторонней девушкой. Занималась спортом, принимала участие в олимпиадах.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области женщина умерла, родив третьего ребенка.