В Санкт-Петербурге умерла 20-летняя студентка, госпитализированная из университета в день рождения
© Freepik
В Санкт-Петербурге умерла 20-летняя студентка, которую госпитализировали из вуза в ее день рождения. 17 апреля она сдавала нормативы и ударилась головой при выполнении упражнения, после чего девушке стало плохо.
Подробности приводит «Фонтанка».
Друзья умершей скорбят в соцсетях. Смерть студентки подтвердила ее мать.
Женщина сообщила, что 17 апреля дочь сдавала нормативы, спортивное мероприятие анонсировали в университете. В тот день у нее был день рождения.
Около 16 часов девушку госпитализировали – ее забрали прямо из вуза. Издание узнало, что при выполнении упражнения студентка ударилась головой. После этого она почувствовала себя плохо.
До самой смерти студентка была в коме. 23 апреля врачи больницы сообщили матери о смерти пациентки.
Об умершей известно, что она была энергичной, разносторонней девушкой. Занималась спортом, принимала участие в олимпиадах.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области женщина умерла, родив третьего ребенка.