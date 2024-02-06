Женщина утонула в аквапарке: возбуждено уголовное дело

В Самарской области 37-летняя женщина утонула в аквапарке. Место массового отдыха находится в Сызрани. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на представителей регионального Следственного комитета.

По данным источника, все произошло в январе 2024 года. Посетительница аквапарка умерла.

«В сызранском аквапарке утонула 37-летняя женщина», – заявили силовики.

Пока никаких подробностей не сообщается. Но отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На данный момент сотрудники выясняют причины случившегося. Ведется следствие.

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