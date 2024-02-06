Установлена личность мужчины, который собирался украсть девочку со двора в Башкирии

Полицейские установили личность мужчины в балаклаве, который пытался похитить маленькую девочку со двора в Стерлитамаке. Как сообщает Telegram-канал 112, это 18-летний парень с психическим расстройством.

По данным источника, он проживает со своей матерью в том же районе. Кроме того, у него есть инвалидность с детства. Правоохранители обнаружили в его квартире ту самую белую балаклаву, в которой он попал на видео камер наблюдения.

Отмечается, что на данный момент парень находится в психоневрологическом диспансере и общается со следователями. По их словам, он сам не может объяснить, что именно хотел от ребенка.

Сообщается, что спасенная братом девочка чувствует себя нормально и даже не понимает, что произошло. Ребенка буквально вырвал из рук похитителя ее смелый старший брат.

Ранее мы писали о том, что мать детей рассказала о произошедшем. По ее словам, похитителя не смутило то, что он совершал свои действия во дворе с опорным пунктом полиции. По словам женщины, дети шли из школы, а мужчина следовал за ними по двору, затем схватил девочку и потащил в сторону. Брат освободил ее из рук злоумышленника, после чего тот скрылся.

Кроме того, стали известны подробности ситуации, когда женщина оказалась в подъезде со своими детьми. Многодетная мать рассказала, по чьей вине теперь не может попасть в собственную квартиру.