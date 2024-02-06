В российском городе снег с крыши упал на коляску с ребенком

В Оренбурге снег с крыши упал на коляску с ребенком около многоквартирного дома. Об этом пишет сообщество во «ВКонтакте» «Оренбург Очевидец».

По данным источника, ЧП произошло на территории жилого комплекса «Времена года». На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить, как женщина с коляской стоит рядом с домом, после чего на них падает снег с крыши. При этом россиянке в последний момент удается переместить коляску из-под падающего снега.

Пострадавших в результате инцидента нет. Уточняется, что мать ребенка продолжила гулять с коляской по территории.

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