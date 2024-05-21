Женщина упала на асфальт: электросамокат сбил 88-летнюю блокадницу в Санкт-Петербурге

88-летняя жительница блокадного Ленинграда попала под колеса электросамоката в Санкт-Петербурге. ДТП произошло вечером 20 мая.

Женщина, проживающая на проспекте Тореза, получила в результате ДТП ссадины и ушибы. Из-за удара пожилая петербурженка не смогла устоять и упала на асфальт, сообщает Фонтанка.

Пенсионерка не получила серьезных травм. Но сейчас она находится под наблюдением врачей Елизаветинской больницы.

В этом году полицейские Санкт-Петербурга решили активно заняться проблемой электросамокатов. Представители правопорядка считают, что из-за СИМ (средств индивидуальной мобильности — прим. «Страсти») в городе растет количество ДТП.

До этого в Петербурге один ребенок на самокате погиб на глазах у матери, а коляска с другим выкатилась на дорогу.

Ранее велосипедист сбил Любовь Казарновскую в центре Москвы. Пострадавшая пыталась узнать у наехавшего на нее, как его зовут и просила извиниться. С места происшествия сразу же удалились двое молодых людей на самокате, которые подрезали велосипедиста.