В Петербурге на глазах у матери один ребенок погиб на самокате, а коляска с другим выкатилась на дорогу

В Санкт-Петербурге у матери, прогуливавшейся с двумя детьми, произошло смертельное ДТП прямо на глазах. Четырехлетний сын погиб на самокате под колесами грузовика. Когда мать бросилась к нему, коляска с другим ребенком выкатилась на дорогу.

Соответствующие кадры опубликовало издание «Фонтанка».

Судя по видео, семья перешла дорогу в положенном месте и двигалась по тротуару: четырехлетний мальчик ехал на самокате, мать везла коляску. Затем сын вырвался вперед, ребенка сбил совершавший поворот грузовик.

В этот момент коляска выехала на проезжую часть. По счастливой случайности машин не было, женщина побежала за коляской.

Известно, что смертельное ДТП произошло в Приморском районе на Долгоозерной улице.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нетрезвый пассажир ударил девушку за замечание в троллейбусе – она просила убрать ноги из прохода. Пострадавшая обратилась в травмпункт, а мужчина был задержан.