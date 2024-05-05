Полетела на асфальт: велосипедист сбил Любовь Казарновскую в центре Москвы

Оперная дива Любовь Казарновская попала в ДТП в центре Москвы. 67-летнюю артистку сбил велосипед.

Певица шла по улице недалеко от своего дома в центре Москвы. Внезапно на женщину наехал велосипедист: она ощутила мощный удар в спину и полетела на асфальт.

На помощь артистке бросился менеджер ресторана Дмитрий Горюнов. Он рассказал, что у Казарновской была ободрана вся коленка. Мужчина обработал рану перекисью водорода и приложил пластырь.

Пострадавшая пыталась узнать у наехавшего на нее, как его зовут и просила извиниться. С места происшествия сразу же удалились двое молодых людей на самокате, которые подрезали велосипедиста.

«Мало того, что он не подал руку. Просто сел на велосипед и уехал», — рассказал Дмитрий Горюнов в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Казарновская рада, что все обошлось небольшим испугом, однако все могло быть иначе. По ее словам, камеры засняли человека, который совершил наезд.

Ранее оперная певица стала жертвой мошенников и перевела им почти 900 тысяч рублей.