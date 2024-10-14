Женщина умерла после удаления всех зубов

В Подмосковье умерла 59-летняя женщина после удаления 32 зубов в клинике. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Одинцово умерла женщина после того, как удалила все зубы, чтобы установить импланты. 12 октября она посетила московскую стоматологическую клинику.

«12 октября женщине в стоматологической клинике в Москве удалили 32 зуба для установки имплантатов. На следующий день она скончалась у себя дома», — сообщает источник.

Тело умершей направили на вскрытие, чтобы установить причину смерти.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и причинении смерти по неосторожности.

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