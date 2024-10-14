Мужчина решил подстричь ногти и оказался в реанимации с сепсисом

Мужчина по имени Тэттон Спиллер летом 2022 года попал в реанимацию с сепсисом и галлюцинациями после того, как решил подстричь дома ногти. Об этом пишет издание The Sun.

В ходе процедуры мужчина слегка порезал кожу кусачками и не придал значения порезу. Рука начала болеть, вследствие чего он к врачу. Специалисты отправили его домой и порекомендовали принять парацетамол.

После возвращения из больницы у Спиллера начались рвота и слабость, а его речь стала невнятной. Когда мужчина практически потерял сознание, его нашла мать его возлюбленной и вызвала скорую помощь. В больнице у мужчина столкнулся с галлюцинациями: он считал, что на дворе 1996 год, он находится в кинотеатре, а около него тигр.

Тэттон провел пять дней в реанимации и еще 10 дней в обычной палате. Физически мужчине удалось быстро восстановиться, однако у него начались проблемы с ментальным здоровьем. К уже имеющемуся биполярному расстройству добавился страх перед гигиеническими процедурами, а также мучительные воспоминания о реанимации.

Ранее мы писали, что в США в проданном доме обнаружили останки ребенка, который пропал в 2005 году.