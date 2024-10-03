В Подмосковье врачи спасли 700-граммового младенца с кистой легкого. Об этом сообщает Telegram-канал ГБУЗ МО «МОЦОМД».

В Подмосковье на 26-й неделе родился 700-граммовый ребенок. После рождения у него была выявлена киста легкого. Младенец находился на ИВЛ. Его транспортировка в операционную была опасна для жизни. Врачи приняли решение об операции в условиях отделения реанимации новорожденных.

«Младенец находился на ИВЛ, с жесткими параметрами, транспортировка даже в операционную была опасна для жизни ребенка. После проведения консилиума пациент был прооперирован в условиях отделения реанимации новорожденных», — сообщает источник.

Отмечается, что операция прошла успешно. После хирургического вмешательства у ребенка прослеживается положительная динамика: его вес составляет уже более 1 кг.

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