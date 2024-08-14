Женщина украла куриные крылышки на 138 млн рублей и отправилась в колонию на девять лет

В США директор школьной столовой в округе Харви, штат Иллинойс, созналась в краже куриных крылышек и оказалась в тюрьме. Об этом сообщает The Daily Star.

Уточняется, что 66-летняя американка с июля 2020 года по февраль 2022 года заказывала партии куриных крылышек у основного школьного поставщика Gordon Food Services. При этом крылышки ни разу за этот период не были поданы в столовой, злоумышленница оставляла домашнюю птицу у себя и перепродавала.

Серьезная недостача вскрылась во время плановой проверки. Оказалось, что женщина заказала у поставщиков свыше 11 тысяч ящиков крылышек, расплатилась школьными деньгами, после чего вывезла их на фургоне, который принадлежал образовательному учреждению.

Всего американка украла крылышек на 1,5 млн долларов (примерно 138 млн рублей). В ходе последнего заседания недобросовестная работница признала свою вину, ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

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