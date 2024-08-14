Черная гадюка напала на мужчину на пляже в российском городе

В Томске с пляжа доставили в больницу местного жителя, который подвергся атаке черной гадюки. Об этом пишет РИА «Томск».

ЧП произошло на пляже в микрорайоне Радонежский, пьяный россиянин был укушен черной гадюкой в руку. Конечность мгновенно опухла, пострадавшего доставили в токсикологическое отделение областной больницы, сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

Кроме укуса змеи, медики зафиксировали у мужчины отравление этанолом.

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