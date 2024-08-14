Опубликовано 14 августа 2024, 11:36
1 мин.
Черная гадюка напала на мужчину на пляже в российском городе
В Томске мужчину госпитализировали после укуса гадюки на пляже.
© Freepik
В Томске с пляжа доставили в больницу местного жителя, который подвергся атаке черной гадюки. Об этом пишет РИА «Томск».
ЧП произошло на пляже в микрорайоне Радонежский, пьяный россиянин был укушен черной гадюкой в руку. Конечность мгновенно опухла, пострадавшего доставили в токсикологическое отделение областной больницы, сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.
Кроме укуса змеи, медики зафиксировали у мужчины отравление этанолом.
Ранее мы писали, что американец-нелегал устроил дебош и избил сотрудника полиции в отеле в Москве.
Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге учительница уговаривала школьника стать отцом ее ребенка.