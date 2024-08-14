Перекосило лицо и онемело тело: ребенок оказался на грани инсульта после выпитого энергетика

В Свердловской области 12-летний ребенок оказался в больнице из-за энергетика. У мальчика зафиксировали предынсультное состояние. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По данным источника, плохо школьнику стало после двух банок энергетического напитка. Сначала он не мог уснуть, затем появилась сильная головная боль и дошло того, что у него онемела половина туловища.

Мальчика доставили в больницу. Обследование показало, что юный пациент находился на грани инсульта. Чтобы нормализовать состояние ребенка, медики провели очистку организма. После этого его отпустили домой.

Врачи подчеркнули, что из-за неокрепшей нервной системы у детей эффект от употребления энергетиков у них бывает непредсказуем. Напомним, что с 1 марта 2025 года в России вступит в силу закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним.

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