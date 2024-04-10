Женщина сломала грудные позвонки девятилетней девочке в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Неизвестная женщина напала на двух детей в селе Федюково рядом с Подольском. Она избила их на детской площадке. После инцидента девочкам понадобилась медицинская помощь.

Одна из пострадавших, девятилетняя девочка, получила перелом грудных позвонков. У семилетней девочки врачи диагностировали сотрясение головного мозга.

Розыском нападавшей занимаются полицейские. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что на Урале толпа школьников избила подростка-сироту из-за длинных волос. Школьники угрожали мальчику пистолетом и избивали, снимая процесс на камеру. Подростку помог проходящий мимо очевидец.

Похожее происшествие случилось в Первоуральске. Там ученик третьего класса держит в страхе учеников из-за постоянных нападений на них. Подробнее об этом читайте в нашем материале.