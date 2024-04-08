Это длится уже два года: уральский третьеклассник держит в страхе целый класс

Родители учеников третьего класса одной из школ Первоуральска жалуются на действия малолетнего хулигана и бездействие руководства учебного учреждения. Школьник регулярно нападет на сверстников и выходит сухим из воды. Это продолжается на протяжении уже нескольких лет.

Взрослые уже обратились за помощью в полицию, рассказала E1.RU мама одной из учениц. По словам женщины, зафиксировано несколько случаев избиения. Третьеклассницы отказываются идти в школу, опасаясь хулигана.

«Моя дочь новенькая, поэтому ещё больше страдает. Он бросает ее вещи по классу, ставит подножки. В последний раз она упала, ударившись головой об пол», — заявила жительница Первоуральска.

По словам отца другой девочки, его дочь подверглась нападению прямо в туалете. Школьница попыталась остановить малолетнего дебошира, который открывал кабинки, и получила в глаз.

Ранее в Петербурге задержали юношу, который ударил ножом в бедро 13-летнюю девочку. Конфликт между подростками произошел на фудкорте в ТЦ.