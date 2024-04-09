На Урале толпа школьников избила подростка-сироту из-за длинных волос

В городе Каменск-Уральский Свердловской области школьники избили подростка-сироту из-за длинных волос. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По информации источника, ЧП произошло на улице Шестакова. К 15-летнему юноше подошла группа из семи подростков и начала расспрашивать его по поводу внешности. Сначала школьник пытался избежать конфликта, но оппоненты сбили его с ног и начали запинывать, угрожая пистолетом и фиксируя все на камеру.

Проходящий мимо беспредела очевидец отпугнул хулиганов. Пострадавший добрался до дома, где его бабушка вызвала скорую помощь. Мальчика доставили в городскую больницу, где ему диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа.

Адвокат пострадавшего рассказал, что врачи не стали сообщать в полицию, поскольку сочли травму его подзащитного бытовой. В настоящий момент семья пытается добиться правосудия. Уточняется, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело лишь через полтора месяца.

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