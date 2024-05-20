Женщина родила в уличном туалете и утопила ребенка в выгребной яме

В Ленинградской области женщина родила в уличном туалете, а после выбросила ребенка в выгребную яму. Малыш скончался. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, роды произошли в кабинке уличного туалета. Жительница была на седьмом месяце беременности, когда случились преждевременные роды. Она не состояла на учете. У нее есть двое детей – одной дочери восемь лет, а другой шесть лет.

Сама женщина заявила, что малыш родился мертвым. Но медицинский эксперт, осмотрев тело, пришел к выводу, что младенец был жив при рождении, а умер позже.

Отмечается, что проводятся необходимые проверки, а данное дело уже изучают следователи.

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