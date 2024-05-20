Диагностировали ушиб головного мозга: 12-летнюю девочку жестоко избили из-за электронной сигареты

В Красноярском крае, в городе Назарово, 12-летнюю девочку избила мать подруги из-за электронной сигареты. После нападения женщины школьницу пришлось оперировать несколько часов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно источнику, пострадавшая пришла в гости к приятельнице, чтобы провести с ней время. Однако, пока подростки играли, домой вернулась мать. Она, предположительно, была пьяна и искала свою электронную сигарету. Не найдя ее, женщина решила, что ее украла знакомая дочери. Она отвела ее в отдельную комнату и там жестоко избила.

После случившегося девочку пришлось госпитализировать. В больнице у нее диагностировали ушиб головного мозга, а из гематомы пришлось откачивать жидкость – настолько она была огромная.

На данный момент школьницу уже выписали из клиники. Сообщается, что ее бабушка хочет добиться наказания для нападавшей. Однако пенсионерка обеспокоена, что ей не удастся это, так как обидчица внучки является многодетной матерью.

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