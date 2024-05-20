«Говорил, что дочь попадет в детский дом»: россиянка рассказала о преследованиях и угрозах убийством бывшего мужа

В Москве бывший муж три года преследует экс-жену и угрожает ей. По словам женщины, он хочет расправиться с ней, а их общую дочь сдать в детский дом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 37-летняя москвичка заметила вспышки агрессии у своего бывшего избранника сразу после свадьбы. Однако во время беременности он руку не поднимал, и она решила, что он смог исправиться. Свою ошибку она осознала после родов, когда абьюз возобновился.

Женщина рассказала, что решила уйти от мужа после последней вспышки гнева. Тогда он вышел из себя из-за того, что жена случайно уронила крепеж для телевизора. Он устроил погром в квартире и уничтожил мебель при помощи молотка.

«Он занес над моей головой молоток и говорил, что наша дочь попадет в детский дом, а мы с ним — на небеса», - заявила россиянка.

После этого москвичка подала на развод и вместе с ребенком переехала в другую квартиру. Но, как она утверждает, бывший возлюбленный не отпускает ее. Он устанавливает камеры слежения, «жучки» и угрожает ей. По утверждению женщины, полиция на ее заявления не реагирует, но она намерена добиваться справедливости. Ее экс-супруг от комментариев отказывается.

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