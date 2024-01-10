Женщина родила на борту самолета, летевшего из Москвы в Душанбе

Пассажирка родила на борту самолета во время полета из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что схватки у женщины начались сразу после взлета. Помогали роженице бортпроводницы, одна из которых в прошлом работала фельдшером, а также одна из пассажирок, оказавшаяся медсестрой.

Роженицу оперативно устроили на ряд из трех кресел, роды прошли без осложнений, поэтому экстренная посадка не понадобилась.

По прилету в аэропорт столицы Таджикистана маму с новорожденной дочерью передали скорой помощи. Пассажиры рейса собрали для новорожденной 55 тысяч рублей и три тысячи сомони.

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