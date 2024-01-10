Женщина родила на борту самолета, летевшего из Москвы в Душанбе
© Freepik
Пассажирка родила на борту самолета во время полета из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что схватки у женщины начались сразу после взлета. Помогали роженице бортпроводницы, одна из которых в прошлом работала фельдшером, а также одна из пассажирок, оказавшаяся медсестрой.
Роженицу оперативно устроили на ряд из трех кресел, роды прошли без осложнений, поэтому экстренная посадка не понадобилась.
По прилету в аэропорт столицы Таджикистана маму с новорожденной дочерью передали скорой помощи. Пассажиры рейса собрали для новорожденной 55 тысяч рублей и три тысячи сомони.
Ранее сообщалось, что в Москве годовалый ребенок отрезал себе нос во время «игры» с ножницами.
Также мы писали, что в Санкт-Петербурге местный житель обнаружил полуголую девятиклассницу, сидевшую в сугробе.