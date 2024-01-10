В российском городе прохожий нашел в сугробе полуголую школьницу

В Санкт-Петербурге местный житель обнаружил полуголую девятиклассницу, сидевшую в сугробе. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, мужчина обнаружил подростка на Софийской улице во Фрунзенском районе Северной столицы. Петербуржец вызвал скорую, после чего школьницу в состоянии средней тяжести госпитализировали. Сейчас она находится в реанимации.

Врачи детской городской больницы установили, что у 16-летней россиянки передозировка наркотиками. Информацию передали сотрудникам правоохранительных органов.

Уточняется, что девятиклассницу воспитывает только мать. С отцом они в разводе. Девочка живет рядом с местом, где ее нашел прохожий.

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