passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
СЛУЧИЛОСЬ
13:31, 10 января 2024
1 мин.

В российском городе годовалый ребенок «играл» с ножницами и остался без носа

В Москве годовалый ребенок отрезал себе нос во время «игры».

В российском городе годовалый ребенок «играл» с ножницами и остался без носа

© Freepik

В Москве годовалый ребенок получил травму во время «игры» с ножницами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером в квартире дома на улице Зворыкина. Мать пострадавшего малыша увидела, что мальчик взял ножницы, однако не успела их забрать. В результате ребенок случайно отрезал себе кончик носа.

Женщина незамедлительно вызвала скорую помощь. Прибывшие в квартиру медики доставили годовалого москвича в сопровождении матери в больницу.

В настоящий момент информация о состоянии ребенка отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Перми ребенок утонул в бассейне во время новогоднего корпоратива отца.

Также мы писали, что в Оренбургской области десятимесячный ребенок проглотил осколок стеклянной елочной игрушки.

Источник:РЕН ТВ
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
ребенок
травма
Новости партнеров
О чем говорят