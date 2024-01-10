В российском городе годовалый ребенок «играл» с ножницами и остался без носа
В Москве годовалый ребенок отрезал себе нос во время «игры».
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В Москве годовалый ребенок получил травму во время «игры» с ножницами. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, ЧП произошло накануне вечером в квартире дома на улице Зворыкина. Мать пострадавшего малыша увидела, что мальчик взял ножницы, однако не успела их забрать. В результате ребенок случайно отрезал себе кончик носа.
Женщина незамедлительно вызвала скорую помощь. Прибывшие в квартиру медики доставили годовалого москвича в сопровождении матери в больницу.
В настоящий момент информация о состоянии ребенка отсутствует.
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