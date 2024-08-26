Женщина решила заняться йогой и осталась парализованной

Американка Эбби Вайс осталась парализованной после занятий сложным видом йоги — акройогой. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, в июне 32-летняя жительница США разучивала новое упражнение в дисциплине, сочетающей йогу с акробатикой, однако неудачно упала и повредила спинной мозг. В итоге она осталась парализованной ниже шеи. В настоящий момент американка не способна двигаться и находится на аппарате искусственной вентиляции легких. В июле на сайте, который посвящен сбору средств на лечение Эбби, ее подруга написала, что девушке удалось целый час дышать самостоятельно.

«На днях она сказала, что такое ощущение, будто она в смирительной рубашке. Если б я знал, какие упражнения она делает, посоветовал бы отказаться от подобного спорта, но не думаю, что она бы послушала», — отметил отец женщины.

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