В Челябинской области мужчина сорвался с 30-метровой скалы, пытаясь сделать фото

В Челябинской области мужчина сорвался с 30-метровой скалы Крутики. Он пытался сделать фотографию, но не смог удержаться. Подробности сообщает Ura.ru.

По данным агентства, отдыхающий хотел снять озеро Тургояк. Однако все пошло не по его плану. Мужчина сорвался и упал прямо в воду. Это его спасло. В Поисково-спасательной службе подчеркнули, что он благодаря падению в озеро получил лишь незначительные травмы.

После случившегося турист смог самостоятельно добраться до суши, но достигнуть безопасного места он не смог. Его эвакуировали, когда он был между водоемом и скалой.

На данный момент состояние пострадавшего не уточняется.

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