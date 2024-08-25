СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 25 августа 2024, 20:21
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Пробыла в воде 3,5 часа: женщина пропала во время шторма и сама приплыла обратно

В Новороссийске женщина пропала из-за шторма, а через 3,5 часа приплыла обратно.
Пробыла в воде 3,5 часа: женщина пропала во время шторма и сама приплыла обратно

© Freepik

Россиянке удалось спастись после шторма в Краснодарском крае. Женщина пропала в море, а через некоторое время приплыла обратно. Оказалось, что она профессиональная пловчиха, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в Новороссийске. Женщина бесследно исчезла в море. Спасателям сообщили об это через полтора часа. Поисковую операцию планировали начать сразу после того, как пройдет непогода.

Однако сотрудникам МЧС не пришлось выходить в море. Россиянка, оказавшаяся профессиональной пловчихой, сама добралась до суши. Она провела в воде, примерно, 3,5 часа. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что на пляже в Сочи катер распорол несовершеннолетней девушке живот. 17-летняя туристка купалась в море, а с берега за всем наблюдали очевидцы.

Источник фото:Freepik
Источник:РИА Новости
Автор:Артем Хохлов
Теги:
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